十幾年前，有一位潑墨大師，到筆者當時就學校演講，演講到最後更在地上舖起文房四寶，即夕揮筆寫起大字來，筆者不大記得這位演講者的名字，只記得是一位與學校有頗大淵緣的一位大師，我對他的技巧非常感興趣，聽得入神，可能他亦看出來，最後寫了幾個字贈給我，我亦珍而重之，至今仍收藏著。這個墨寶我不大清楚今日是否值錢。

當大家像我一般，在概念上的藝術品以一件件實物收藏的話，Twitter創辦人Dorsey正在拍賣他首篇Twitter帖文，最新出價已達到250萬美元。而這個帖文是以NFTs（non-fungible token）形式拍賣出售，NFTs是虛擬資產，而這項資產概念類似比特幣，嚴格來說就是Barcode，可以顯示出影像，是一種不同模式的藝術品，而這個code在區塊鏈世界中，是一項極之有價值的東西，亦好似其他藝術品一樣，原版就是特別，但買了這個barcode之後卻不代表閣下擁有資產的版權或商標。

其實已有藝術家透過這個方式出售藝術品已套現近600萬美元，市面亦有NTF Marketplace，再用虛擬貨幣購買。不過，更重要的是它的存在方式，而電力在有着重要角色，美國有分析估計每一項虛擬交易用電量已超過美國一個家庭一日的用電量，試想像，在減排壓力下，已發展出電動車等以電力推動的產品，未來用電量定會大增，若對虛擬資產未有信心，電力相關投資不失為一個好選擇。

散子

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！