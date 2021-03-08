晶片缺貨問題席捲全球，《日經中文網》報道，台積電（美：TSM）計劃今年招聘9,000人，創歷史新高。該企去年已增聘約8,000人，現時在台灣擁有約5萬名員工，即年內員工規模將大幅增加近兩成。

據報指，台積電表示半導體需求強勁，隨着業務擴大，市場對技術開發的要求提高，該企需要進一步招攬人才，應付5G智能手機高性能半導體的需求及開發。

台積電今年1月起，對直接聘僱的台灣地區正職且參與員工分紅的員工，進行薪酬結構調整，固定薪酬提高20%，以挽留人才。台積電美股盤後漲0.8%，報121.80美元。

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