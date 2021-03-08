「甘比」陳凱韻上月接替胞姊任華人置業（127）行政總裁一職，今日公佈任內首份全年業績。2020年度純利約為6.22億元，按年跌21.25%，每股基本盈利0.326元；而收入方便則大增132.2%至30.41億元，收入增加主要來自中國恆大（3333）股份之股息收入的19.67億元，截至去年12月31日，扣除本年度未變現公平值虧損57.62億元，其股票的賬面值為128.14億元，佔資產總額34.2%。董事會建議本年度末期股息維持中期股息的每股1港仙，按年持平。

集團早前已發盈警，今業績再表示為保留更多現金作日後財務、物業投資或證券投資安排，本年度末期不再派息。疫情影響之下，華置的租金收入只剩3.73億元，較去年跌28.6%，非零售及零售部分租金收入分別為3.02億元及7,140萬元，分別減少32.3%及7.3%，收入下降主要由於英國投資物業之一位主要租戶於本年度退回其租賃。

華置早前已指，期內恒大股價下跌，是因為中國營商環境不穩定及圍繞著流行病的巨大不明朗因素，指未變現公平值變動是非現金項目，對公司現金流量無構成影響。

華人置業半日報3.98元，跌2.927%，成交94.18萬元。

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