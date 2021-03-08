港資背景的涼茶品牌加多寶傳正計劃申請在港上市，集資最少3億美元（約23.2億港元）。加多寶近年為爭王老吉的紅罐包裝，與廣藥集團掀起多場官司達五年。

《彭博》引述消息人士報道，加多寶正就上市安排與投資者接洽，擬集資最少3億美元，但最終招股時間及規模未有定案。據加多寶網站介紹，旗下產品包括罐裝、瓶裝和盒裝的「加多寶涼茶」，以及「崑崙山雪山礦泉水」。報道指，該公司上市其中原因是仿效包裝水龍頭農夫山泉（9633）上市後提升估值。

加多寶去年4月已表明為重組上市鋪路，斥資17.43億元人民幣回購中糧包裝（906）持有的清遠加多寶草本30.58%股份，近月雙方亦簽下戰略合作協議， 加多寶提供70%至80%的包裝訂單予中糧包裝。清遠加多寶草本主要為加多寶飲料提供濃縮液，2019年由盈轉虧，稅前淨利潤由2018年賺421.5萬人民幣，轉蝕3969億人民幣。

與王老吉爆5年商標爭奪戰

加多寶由「涼茶大王」陳鴻道於1995年成立，翌年向廣藥集團取得「王老吉」商標並將其改良於中國銷售，令王老吉品牌發揚光大，但雙方近年多次對簿公堂。

事件源於2002年雙方簽訂王老吉商標補充協議時，爆出陳鴻道涉向廣藥集團副董事長李益民行賄，中國國際經貿仲裁委員會於2012年裁定有關協議無效後，陳鴻道便將品牌改為「加多寶」，又於2015年將包裝改為金色，以跟王老吉的標誌紅色作區分。雙方一直就加多寶及王老吉的包裝專利、廣告語糾紛等展開連場訴訟，2017年最高人民法院裁定在不損害他人合法利益的前提，雙方共同享有紅罐包裝權益。

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