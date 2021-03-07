疫情促使更多人居家工作及上學，令雲業務急速發展。騰訊雲國際副總裁譚樂文表示，去年海外市場增長逾1倍，亦因中國過去市場發展較為成熟，造就海外增長比中國快，料日後仍有比較大的增長率。

譚樂文表示，騰訊（700）自2018年公司在港、澳開展雲業務，現時發展至全球27個國家及地區，今個月初亦公佈了進軍中東市場，於巴林設立首個雲計算數據中心，料年底開始運作。

公司續指，疫情催生了不少網上應用，現時雲業務有七至八成用戶都是互聯網相關，在中國視頻行業發展滲透率達到90%。去年Melon Music Awards（韓國大型音樂頒獎禮），因疫情關係不設現場觀眾，僅以網上直播，而大會利用騰訊雲作伺服器，同時觀看人次達200萬。

遊戲領域一向是騰訊強項，譚樂文以公司持股25%的「東南亞小騰訊」Sea Limited為例，旗下Garena（《傳說對決》開發商）都需要用上雲服務。教育方面，與香港教育平台GRWTH合作，推雲點播學習計劃，累計共有約270間中小學使用，其中有小學共上載了700條影片。而騰訊有份投資、不少散戶熱愛使用的「富途牛牛」應用程式，背後都用上雲技術。

被問到全球疫情隨接種疫苗轉趨放緩，會否影響業務發展時，譚樂文表示，疫情令娛樂、購物等習慣都有大改變，疫情不會突然「由一變零」，料對在線學習等影響較大，但習慣難以回到從前。

近月公司業績中，都強調微信小程序的發展情況，而早前熱炒雲業務板塊，如微盟（2013）、有贊（8083）等主要業務都是小程序下商業解決方案。問到角色是否有衝突時，譚樂文解釋，騰訊亦有投資這兩間公司，可以填補中小型客戶嘅空缺。騰訊以開發工具為主，並沒有競爭關係。

對於全球近日鬧「晶片荒」，由於雲背後的數據中心需要用上晶片，被問到會否影響業務發展時，譚樂文就指自去年與AMD合作研發晶片，自研「星星海」伺服器，略為紓緩採購壓力。

而不少科網企業紛紛加入造車行列，問到騰訊有沒有意向發展，譚樂文稱，現階段不方便太詳細透露，但公司一向有研究流動應用，以及為歐洲車廠於中國亦有使用雲協助發展。

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