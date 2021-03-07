討論區一遍哀嚎，部份源於虛擬銀行近日一輪減息潮，1%活期息適用上限大減，部份甚至削至0.65%，依然高於傳統銀行息率。

虛銀開業之前，大概是去年2月份的時候，本港銀行體系結餘僅得540億元左右，至今大幅膨脹至超過4,500億元。近日股市劇震，加上本港被剔出美國傳統基金會「自由經濟體」排名，或會觸發資金流出，若銀行體系結餘高位下跌，也不是太驚訝的結果。

另一點可以留意，美國十年期債息抽升，市場預示着聯儲局要收水，加息不再是遙遠的事。

在這些情境下，連虛銀一直被視為營運成本較低、較具備提供較高活期利息，都陸續削減存息，是怎樣的一回事？簡單看資產端和負債端，絕少虛銀在現階段已拓展資產端，在貸款業務或非利息收入業務不夠壯大的情況下，難以支撐不斷付息的負債端。

最先由Mox拉起減息戰的序幕，幾個月內，先將1厘高息活期存款上限降至60萬元，近日再出手削減息率至0.65%，同時將合資格的特惠存款金額降至50萬元。其他虛銀亦有減息動作，不贅了。

換個角度諗，𠵱家減息，再加快推出貸款、信用卡業務搵真銀，第日咪有條件跟大隊一齊加息，觀感上、行動上均可睇齊傳統大行。

虛銀近期減活期息率，並將戰線轉移去消費回贈，似乎虛銀都想知道大家的消費習慣、消費數據，比起吸納一筆活期資金來得更meaningful。

難得有這樣一個平台，比起減息和回贈這些不值一提的小事，筆者總是想抒發一下情感，因為有人負重前行，才有這樣的歲月靜好。這陣子刻意避開新聞，周六去高院企企，再次感受到那種力量，願大家不要習慣不要忘記不要迴避，以及在恐懼下平安。

杜夫人

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