日本自稱每年的資訊科技開支冠絕全球，但其數碼應用步伐其實不算迅速。當地企業仍然不願意放棄傳統，並繼續利用人手處理工作及採取綫下辦公模式。

不過，從2011年日本東北大地震中，我們明白到重大外圍事件可能導致消費者行為改變，甚至違反日本保守的社會傳統，而且災難持續越久，新行為模式便越融入社會結構。

據麥肯錫、波士頓諮詢公司及IBM等顧問機構的研究顯示，新冠肺炎加快了數碼顛覆進程，現在日本企業開始支持數碼化發展，根據情報處理推進的資料，40%的日本企業已經訂立了數碼轉型計劃。

舉例而言，在新冠肺炎肆虐之際，一家為中小企提供雲端服務的公司顯著受惠，其核心開支管理軟件錄得超過40%的強勁按年增長。

雲端服務的優點之一是不受時間地點限制，於疫情爆發期間，公眾須要留在家中及保持社交距離，雲端服務的優勢變得更為明顯。

公司的軟件組合能協助主要目標市場的中小企及其僱員節省大量人力及時間成本。由於日本企業缺乏資訊科技知識，該項產品的滲透率極低，我們認為其增長前景不俗。

譚家駿

首源投資北亞洲區分銷業務部董事

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