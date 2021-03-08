美國就業數據遠勝預期，刺激美國10年期國債孳息上周五高見1.624厘，係繼前周四（2月25日）高見1.614厘後，7個交易日內再破1.6厘，反映投資者喺經濟有跡象復蘇下，更擔心通脹升溫。雖然聯儲局官員話債市未至無序，令債息稍回，但今日亞洲市再觸1.6厘，未肯回至1.5厘警戒線下。

美國國債孳息上升由通脹預期同實際利率推動，實際利率通常參考美國抗通脹債券（TIPS）收益率。同年期嘅國債同TIPS嘅收益率之差，就係通脹預期。今趟通脹預期上升同商品牛市有關，商品牛熊周期則睇供求狀況同美元周期，商品多以美元計價，美元跌商品價升，反之亦然。

大宗商品中，油價舊年4月破天荒跌至負數，除咗金價，其他商品價格亦大跌，但隨着經濟重啟，加上美元開始下跌周期，商品價格回升。不過，油價回升亦關油組同盟友（OPEC+）減產事。上周四OPEC+再埋枱，傾掂維持減產規模，油價應聲再上，摩通、高盛更調高油價預測。

而喺周日，全球最大石油出口國沙特，石油重鎮遇襲，影響原油供應，更令火熱油價火上加油。周一亞洲市油價飆逾2%，紐約期油高見每桶67.98美元，布蘭特期油高見每桶71.38美元。石油係通脹之母，通脹升溫不利股市。周一港股再跌1.9%，本周焦點係中美周三公佈通脹數據。

債息趨升，高估值嘅科技股捱沽，銀行、資源等周期股受捧。「三桶油」搶鏡，中海油（883）、中石油（857）、中石化（386）分別再漲2%、4.1%、1.4%。「三桶油」中，中海油係唯一每桶油成本唔超過30美元，公司今年淨產量目標為5.45億至5.55億桶油，不妨留意。不過，油價已升唔少，炒油股宜嚴守止蝕。

割柑人

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