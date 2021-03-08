股民睇住債息做人，新經濟股洗倉潮未完，ATMXJ、醫療股等高估值股全線下跌，單是騰訊（700）、美團（3690）、小米（1810）、京東（9618）單日分別跌5.3%、8.3%、8.5%及5.9%，儘管金融股、中移動（941）、三桶油穩升都未能力挽狂瀾，恒指周一先升後倒跌，再穿50天線，收市報28557點，跌557點，成交逾2,700億元，後市似乎仍未唔樂觀。

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。周二《午市急CALL》有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛繼續同大家分析大市，同埋逆市部署心法。

午市急CALL︳新經濟股狂洗倉 古天后、唐牛同你傾部署

日期：3月9日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

Youtube https://www.youtube.com/

果燃台 https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel

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