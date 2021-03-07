標誌性的美國10年期債息升勢未止，港滙兩周內跌至一年低位，債息升不僅令股市大幅上落，亦牽動滙市及資金流向。有財資界指，之前因低息逐險而流入亞洲新興市場高息工具的資金，會因息差擘濶風險增加而掉頭流出，而隨着本地招股降溫兼美元走強，港滙下跌亦反映部份資金已離開，暫時雖未見資金大舉外逃，但港滙弱勢是否已開始形成值得關注。

上周五港滙跌穿每美元兌7.76關口，曾低見近7.7660，收報7.7632，相比兩周前平均價約7.7530，跌逾百點子；10年美債息率亦一度衝穿1.62厘，收報1.57厘。高盛預測在通貨再膨脹下，年底前債息會攀至1.9厘。

對於港滙近期急跌是否弱勢已開啟，金管局發言人回覆本報說，香港作為國際金融中心，資金進出是很正常，在聯滙制度下港滙一直於7.75至7.85兌換保證範圍內浮動，該局多年來在金融及銀行體系，建立了強大緩衝及抗震能力，銀行體系穩健流動性充裕，亦有龐大的外滙基金支持聯滙，當局會繼續監察市況，維持金融及貨幣體系穩定。

該局總裁余偉文2月撰文指，去年4 月以來港滙觸及強方兌換保證共85次，該局從市場買入500億美元，是2010年以來金額最高的一年。

資金流出亞洲新興市場

東方滙理銀行新興市場策略師張敬勤認為，自預算案計劃上調印花稅以來，南下北水亦漸見縮水，新股認購熱降溫，港滙稍為轉弱，「係反映有啲錢離開緊」，但此乃正常現象，去年第三、四季至今年初，淨流入本港資金不菲，「唔可以預期一直留喺到」。有關情況亦非本港獨有，他謂美債息若持續向上，之前受惠超低息因素，集中流入高息回報新興市場及國家的資金，因息差擘濶而流出的風險會增大，近期新興市場的債券基金或貨幣資金，已有流出跡象。

倘10年債息升至超過標普500的10年期回報，他預期會觸發股債資金「輪轉」，令市場波動性加大。惟他重申，目前本港並無資金外逃跡象，只是之前流入的資金部份掉頭，除非港滙跌穿聯滙中間位7.8才需擔心，短期內相信滙率仍保持偏近強方兌換保證水平。

財資界：擔心港滙弱勢開始形成

上商研究部主管林俊泓表示，新股降溫孖展融資減少，價格重訂兼美元走強令港滙下跌，但沒有資金大舉流出或恐慌情況。對於債息高企市況不明朗，港滙下跌是否意味弱勢開啟，他不諱言「係會有呢個擔心」，港美息差變化亦值得關注，因為10年債息上落不定，正反映外界信心脆弱，「市場測試緊聯儲局底線，債息升至乜嘢程度佢先會做嘢。」3月份亦是基金調整組合的季節，換馬過程會令市場波動性放大。

大和資本市場首席經濟師賴志文指，近期港滙轉弱是美債息升，引發兩者延伸息差拉濶的結果，隨着港元拆息稍微回升，可紓緩資金外流壓力。

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