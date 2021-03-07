「火險」是持有按揭物業人士的必需品，大多數人以「未償還按揭貸款金額」作為保額，虛擬保險公司OneDegree研究數月後，推出「良心價」火險產品搶攻市場，稱價格較市面保單平七至八成，更承諾未來不會加價。

所謂「火險」其實是樓宇結構保險，保障因火災、風災、爆炸、閃電水浸等所引起的樓宇結構損毀。現時銀行在樓宇按揭貸款合約中訂明，按揭人須為有關物業投購火險。

根據保監局數據，屬於財產損壞類別的「火險」2019年淨保費錄17.6億元；2020年首三季淨保費穩錄14.67億元，相關業務不會錄承保虧損，幾乎是一盤穩賺的生意。OneDegree創辦人郭彥麟接受訪問時表示，坊間承保手續架床疊屋，暗藏費用，每年收取高達投保額0.15%作為火險保費，考慮到OneDegree營運成本低，有條件推出較市面保單平七至八成的保單，相當於以「按揭餘額」的0.03%定價，並設最佳價格保證，直言以「良心價」搶佔市場仍有錢錢，並承諾不會加價。公司網頁報價顯示，以投保額500萬元計，每年保費僅1,500元，而投保額上限設為5000萬元。

一般人均會以物業未償還按揭貸款額釐定火險投保額，郭彥麟提醒，續保保費理應隨未償還按揭貸款額驟降，消費者亦可按樓價或遠低於按揭貸款額的重建費用釐定投保額。他續指出，銀行會就「重建費用」收取大約千元的估價費，或是消費者不傾向選用「重建費用」為投保金額的主因之一。

該公司2月試推火險產品，至今有逾千宗保價查詢，最終促成數十宗轉會個案，保費較之前低七至八成，目前滙豐、中銀、渣打、恒生及東亞銀行按揭均接受該公司保單，上述5間銀行樓按市佔率已超過七成。郭彥麟透露，手頭上尚有一個案未能成功轉會，目標是爭取與更多銀行合作，他又指銀行主要著重保險公司的財務審查，強調公司資金充裕，會定期報備保監局，償付能力遠超監管需求。

公司行政總裁李俠恩表示，消費者不需要約滿才轉會，而且轉會手續並不複雜，經該公司網頁投保後，其餘手續會由OneDegree代辦，申請成功後，可向銀行就原來火險保單申請退款。

講到未來發展方向，郭彥麟指出公司開業不足一年，已累積超過4萬付費客戶，寵物保險銷售目標符合預期，透露今年會推出更多新產品，目前正試推網絡安全保險予機構客戶，同時正研發虛擬資產保險，目標成為亞洲首間推出虛擬資產保險的公司。

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