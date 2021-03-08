新盤成交持續暢旺，多個項目貨尾錄得成交並創項目新高。其中信置（083）旗下馬鞍山烏溪沙Silversands，以及大埔白石角逸瓏灣8最新齊錄項目新高成交。

據一手成交紀錄冊，Silversands第1座9樓A室，實用面積1,382方呎，屬四房雙套間隔，另連432方呎平台及1,115方呎天台。單位新近以4,288萬元售出，呎價約31,027元，齊創項目新高成交。

至於逸瓏灣8第2座19樓C室，屬實用946方呎三房一套間隔，並附連852方呎平台，最新則以2,173.5萬元沽出，呎價約22,976元，創項目新高。

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