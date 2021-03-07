【本報訊】北水不再無限量湧入港股，上周兩日錄得淨流出，加上新股認購熱降溫，甚至出現「抽飛」離場情況，即使美國經濟數據勝預期，亦無助港股向上。港股上周末ADR微升0.49%，預期港股仍在上落市格局。

ADR回升百點

北水上周梅花間竹進出港股，周三淨流入57億元，周四淨流出43億元，港股亦隨之波動，升740點後又回落640點，整周淨流入20.5億港元，港股亦微升118點。港股牛市氣氛降溫亦波及新股市場，上周招股的朝雲集團（6601）及廣聯工程（1413）、汽車之家（2518）均出現抽飛情況。即使美股上周五反彈，港股上周末ADR按比例計算，也不過回升143.92點或0.49%，收報29242點。

金利豐證券研究部執行董事黃德几指即使上周五外圍美股做好，也只是個別股份回升，「百度都一度大跌，契媽股都冇力」。他認為港股仍然處於「牛二」的上落市調整階段，即使重上30000點，仍然要橫行一段時間。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒對後市較樂觀，他認為美國經濟數據理想，因債息抽升的憂慮已過，「大家覺得債息抽升會令通脹高，而經濟支撐唔到就變滯脹，現時經濟增長理想，所以冇問題」。他指隨外圍因素轉好，北水亦會重新從入港股，恒指短期能上30000點，繼續經濟復蘇下，更會迎來大牛市，新舊經濟同時炒上。