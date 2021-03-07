【本報訊】隨着車輛數目有增無減，求多於供情況下，位處九龍傳統豪宅地段的何文田嘉道理道Kadooria，有指發展商中信泰富開價達550萬元推售該豪宅車位，價格甚至比曾登上「亞洲樓王」的西半山天匯車位更高，一眾富貴業主對開價都感到譁然。

加多利山與嘉道理道一帶低密度豪宅，位處九龍旺中帶靜地段，兼鄰名校拔萃男書院，車位供應少之又少。中信泰富多年前將嘉道理道111至133號嘉陵大廈重建成豪宅Kadooria，吸引城中富豪名人入市，還包括有「大美人」稱號的李嘉欣、導演吳思遠等富貴業主。

斥「肉隨砧板上」

據悉，中信泰富上月初，發函通知住戶車位買賣詳情，當中已獲得使用權的住戶，可於本月初享優先權購買車位。有住戶認為，由接獲車位價格至認購日只有一個月時間考慮，而車位開價遠超周遭物業二手車位價格，感覺有點「肉隨砧板上」，任由發展商開價，沒商議餘地。

按照住戶提供的Kadooria車位價單顯示，物業地庫1層共61個標準車位，除了10號停車位為550萬元外，其餘全部為560萬及570萬元，地庫兩層車位則全部為550萬及560萬元。以Kadooria共77伙住戶，而屋苑設有116個車位計算，住戶與車位比例為1比1.5，相對於大部份豪宅屋苑比例已較高。

目前全港最貴車位紀錄，首10位均由何文田豪宅天鑄包辦，屋苑租戶與車位比例為527伙比370個車位，即為1比0.7；曾登上為「亞洲樓王」的西半山天匯，其住戶單位與車位比例與Kadooira較為接近，為66伙比100個車位，皆約為1比1.5。

資深投資者林一鳴認為「太貴，我唔會買，一定唔會，絕對唔會」。他覺得開價550萬元以上的投資回報太低，直言「唔通收萬幾兩萬蚊租咩」，因為租金無法太高，變相投資回報最多只有約1厘。萊坊執行董事林浩文認為，開價確實進取，惟何文田區車位供應少，車位價格遂出現很大差距，普遍估價約為200萬至300萬元，但仍然要視乎項目供應。