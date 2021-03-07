美國總統拜登上任未到兩個月，美股已經高位下跌，去到呢一刻有兩個問題要問：（1）換總統係咪代表美股從此玩完？（2）調整完未？

關於（1），政治上攻擊對手當然會話拜登上台美國玩完，但係今次聲稱跌市原因係美國10年期債息上升，市場恐懼聯儲局收水。債息升升跌跌成日發生，談不上美股玩完。美股要玩完，要出現更加結構性嘅轉變，例如資金管制，暫時未出現。

關於（2），係咪調整完？視乎你揸咩股，如果揸早前當炒嘅股份，其實處於股災。但係，資金唔單止轉炒石油、銀行股，一樣有科網股逆市上升，包括科技保安股，同埋旅遊網站股，更似炒完一個場，轉去炒另一個場。

今次股市下跌，只係初步確認拜登舊政，做嘢特別慢，如果今次係特朗普做總統，肯定喝住鮑威爾叫佢壓低長債息率，催谷股市反彈。拜登風格係傾、吹水，可能瞓陣，然後再傾，股市反彈要多啲時間。

科技股話事人經歷咗咁多先有今日壟斷地位，會唔會因為債息上升就「失去了一切」？唔會。反而似趁跌勢要你班散戶嘔返出嚟，一年後Big Tech股價肯定高過今日，事實上亦都搵唔到替代品。

債息上升令到資金從科技股抽走只係過渡期，1.9萬億方案通過前已放風再推3萬億方案，已經發展到冇得返轉頭嘅地步。

有拜登特色嘅股市，有一類人可能唔適合呢個周期，就係打工儲錢平日搭車帶飯慳得一蚊就一蚊嘅人，但股票就幾十萬幾百萬咁買落去。拜登舊政股價長期sleepy，股價一跌，佢哋聯想到輸咗幾多個lunch。平日知慳識儉，股價跌即刻睇到身家跌幾多，影響到心情，不如去買樓收租更加切合人物性格。

高明

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