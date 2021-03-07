由紡織廠房活化成文化地標的南豐紗廠，食正本土及文青現象，疫情下人流不絕。背後策劃人、南豐集團第三代成員兼董事總經理張添琳（Vanessa）再獻新猷，接手家族投資約320億元的啟德商業項目AIRSIDE，率先策劃社區項目打造「韌性城市」，「疫情是一個好機會讓人減慢步伐，反思與社區的關係、生活的意義。」

南豐陳氏家族一向作風低調，南豐榮譽主席、陳廷驊次女陳慧慧近年退居幕後，逐漸交予第三代打理，長子張世成（Vincent）有科研及金融背景，為南豐董事總經理及首席營運總監，主理集團日常營運同私人投資；次女張添珞於人事部任職；幼女張添琳就讀哈佛造景建築藝術出身，現職南豐董事總經理。

今年36歲的張添琳主理香港地產業務，有別於一般傳統發展商，她早年耗資7億元改建家族舊廠房，除了預留位置作商業零售用途，亦打造初創基地及文化空間，與社區團體舉辦各類活動，試圖將社會參與元素注入南豐紗廠。

新項目注入本土社區特色

「我們於南豐紗廠試行社區參與，發現商業機構對社區團體的支持可很多樣化，除了直接捐贈，還可以提供技術教學、經營及市場支援、配對合作機會、共享場地空間等。」於是，她開始構思一個更大型的「世界之約」社區計劃，期望為集團重磅項目、一幢47層高、結合商場、寫字樓及休憩空間的綜合大樓AIRSIDE，添加多種本土社區特色。

南豐計劃夥拍本地各類型的社會團體，為市民舉行多元文化及環保活動，計劃首階段是為期一年的《樹影生活節》，選址鄰近AIRSIDE項目的新蒲崗，聯合環保組織長春社、設計師及社企，舉行「社區種植」、「永續鄰⾥減廢共享實驗計劃」等工作坊，未來亦會在啟德區策劃文化活動，講述舊機場歷史等共同回憶。

疫情令港人重新認識社區

張添琳解釋，新的社區項目旨在推廣「韌性城市」的可持續發展概念，近年由不少國際機構提倡，即當城市面對不確定因素，如極端氣候、經濟衰退、能源危機等衝擊時，能夠保持一定的承受力及回復能力，透過由政府及社群參與，建立與環境及生態圈健康共存的城市。

概念看似抽象，不過內容卻十分「貼地」。張留意到，疫情令港人重新認識社區，「疫情給予大家反思的空間，令市民留意自己生活的社區，思考更多自身與社區及大自然的關係。」她期望透過新項目，讓市民探索更多社會文化特色，加深與社區及社群的連繫，推廣可持續生活的價值觀。

至於商界與社區的關係？她認為，除考慮企業盈利外，貢獻及回饋社會亦是集團的核心價值，要善用自身網絡及資源支持社會各界，再推動商界支持建立韌性社區，為非牟利組織、社會企業及社區設計師等持份者提供實質支援，實踐社會賦權。她亦希望，透過展示日常生活當中被忽略的美好，鼓勵港人在逆境下繼續積極面對。

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