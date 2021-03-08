中國海外（688）背景與華潤置地（1109）相若，但估值遠低於潤地，抵買得多。

1）2020年，中海外純利預測430億元人幣，增4%，預測PE 4倍。今年1月銷售合約按年上升33％，2月銷售合約按年增幅更達86%，2021年盈利預測增長10%，至473億元人幣，PE降至3.7倍，歷來最低。潤地2021年預測PE 7.8倍，中海外較其折讓逾一半。

市值最大的3家內企龍湖（960）、碧桂園（2007）、恒大（3333），2021年平均預測PE 6.9倍，中海外較它們平均折讓逾四成半。

2）中海外2021年預測PB 0.51倍，較潤地的1.03元折讓逾一半。龍湖等三大民企平均預測PB 1.25倍，中海外較它們平均折讓近六成。

3）2011年，中海外純利150億港元，至今年增至預測473億元人幣，較10年前高出2.75倍。同期潤地盈利由116億港元估計增至335億元人幣，10年增幅2.43倍。

市值遠遠落後

中海外業績勝潤地，但市值遠遠落後。2011年底，中海外市值1,601億元，較潤地同日市值590億元高出1.7倍，但今日市值2,064億元，反較潤地（2,621億元）低逾兩成。

4）以去年中的資產負債表計，中海外淨借貸 / 股東資金比率33％，又有國務院背景，財政穏健。大型民企借貸比率普遍超過120％，最高接近200％。

5）中海外股價去年年尾大跌，公司回購約1,000萬股，今年1月杪增持價18.3元，市價曾上21元，不足兩星期又回落一成。

＊中海外追落後，現價18.86元，目標價26.6元，潛在升幅41％，折合今年PE仍僅5.2倍。大和睇34.4元，招銀國際睇30.49元。

同場加映：上月9日，同日薦買中石油（857）與中石化冠德（934）。

中石油薦買前2.39元，目標價3.4元，昨日最高3.19元，距目標只差6%，收3.05元，較薦買前升28％。若見3.4元，斬邊留邊。貝恩斯坦昨日報告睇3.5元。

冠德薦買前2.82元，昨日最高3.05元，收2.91元，較薦買前只升3％。目標價重溫：4.31元，潛在升幅48％。

何車

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