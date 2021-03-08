疫情重挫零售、餐飲等行業市道，加上限聚令及堂食等防疫措拖仍未完全鬆綁，相關商戶經營更百上加斤。本港茶記一哥翠華集團（1314）過去一年連續棄租多間核心區舖位，最新則宣佈中環德輔道中分店於昨日正式結業，而集團目前只餘下銅鑼灣糖街一核心區分店，惟相關舖位已於市場上放租。

翠華於中環德輔道中84-86號地下及地庫分店門外，張貼結業告示指，感謝顧客支持，並表示因租約期滿，該分店於昨日（3月7日）正式結業。翻查資料，該舖面積達8,000方呎，由集團主席李遠康等人持有，並於2018年4月1至2021年3月31日止的三個財政年度，每年以1,328.1萬元租用，即月租約110.7萬元。

據土地註冊處資料，李遠康等人於2001年以5,780萬元購入，並於去年9月市傳正準備放售舖位，當時市值約4億元，料李氏或將交吉舖位出售。

事實上，翠華近月已相繼棄租核心區舖位，其中早於上月初則棄租銅鑼灣駱克道485號恒景大廈4層旗艦巨舖，相關舖位月租達164萬元。按官網資料，連同最新棄租中環德輔道中舖位，集團目前於核心區只餘下銅鑼灣糖街分店。

不過，據代理透露，上述銅鑼灣糖街1至5號銅鑼灣商業大廈地下1至3號舖，面積約2,050方呎，目前由翠華以每月56萬元承租，呎租約273元；相關租約期原至2023年11月底，惟業主於5月時已在市場上以63.28萬元招租，意味翠華或提早棄租舖位。

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