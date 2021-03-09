市場再錄大額租務成交。被稱為「馬雲背後的男人」的阿里巴巴 （9988）創始人兼執行副主席蔡崇信，進駐深水灣道成為「超人」李嘉誠鄰居，新近一口氣向中電嘉道理家族連租深水灣道70號兩間大屋，每間月租盛惠44萬元。

據土地註冊處資料顯示，深水灣道70號C及D屋，實用面積同為3,819方呎，租客為MR. JOSEPH CHUNG TSAI，即為蔡崇信，租期6年，由今年1月至2027年1月，每間洋房的首3年每月租金同為44萬元，第4至6年租金亦加至45.76萬元，加幅4%，全期租金共花費逾6,462萬元，平均呎租超過120元。

據福布斯香港富豪榜排名，現年57歲的蔡崇信身家高達116億美元，折合約900億港元，全港排名第10位，全球則排行135位。

港島深水灣道乃南區傳統豪宅一線地段，並為城中超級富豪雄據地區。街內最知名業主包括首富李嘉誠、超人「頭馬」霍建寧及已故船王包玉剛後人等。嘉里郭鶴年及中電嘉道理家族，均聚居或持有深水灣道大宅。如蔡崇信進駐的深水灣道70號，提供5幢洋房，便由嘉道理家族持有長綫收租。

近期豪宅市場頻錄大額租務成交。九龍倉（004）旗下山頂種植道11號1號屋，洋房實用面積10,804方呎，本月以高達135萬元租出，為本港8個月以來第二宗月租過百萬元的住宅租務成交，亦屬今年全港最貴。

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