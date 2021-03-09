九倉（004）以「疫情肆虐 業務營運受創」為題公佈全年業績，基礎溢利按年增14%至30.92億元，計入投資物業重估虧損等項目，股東應佔溢利升14%至38.64億元，每股基本溢利1.27元，派第二次中期息0.2元，全年派息0.4元，按年增23%。

期內收入升24%至209.97億元，主要因內地發展物業項目增加落成期數，內地投資物業復甦，以及投資收入增加所致；營業盈利升41%至111.04億元。其中，附屬公司所擁有的發展物業的營業盈利升102%至64.71億元，內地投資物業營業盈利增11%至25.73億元，酒店營業盈利100萬元，物流營業盈利跌3%至4.97億元。

九倉表示，上半年業績乏善可陳，下半年部分復原，若疫苗成效顯著，普遍預期全球經濟由低谷反彈，但復甦的步伐與力度則尚不確定。不過，流動資金充裕及利率低企均利好本港市況，一旦能更有效控制疫情，經濟便有望開始加快步伐，於今年稍後時間復甦，市場對豪宅的興趣持續熾熱，貨運業務則視乎大環境及區域競爭格局而定。集團又料今年市況未必如眾人期望般強勁，惟最壞的時候應已過去，會在全球經濟活動逐步復甦時抓緊商機。

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