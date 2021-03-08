【本報訊】全球跌市，半新股成重災區。上市剛「滿月」、有望快速「染藍」的快手（1024）連跌四日，昨高開低走，收報266元，插7%；成交額達35.58億元。該股招股價上限的115元上市，初期一度升2.6倍，高見417.8元；若以昨日收市價計，已從高位回落超過36%。

泡泡瑪特三連跌

去年12月上市的泡泡瑪特（9992）亦錄三連跌，昨收跌8%至68.4元；成交額為5.83億元。同月掛牌的京東健康（6618）瀉逾一成，報108.2元；成交額達15.66億元。一般新股禁售期設6個月，華興證券日前公佈，港股未來6個月或迎來2,040億元規模的解禁潮；其中8月解禁規模最大，控股股東可解禁限售股數為3.06億股，涉資695億元；分別佔該等公司總市值及自由流通股份市值4%及15%。

安里證券主席兼行政總裁黃偉康指，今年起科技股由高位急挫，故對基金投資組合有影響，「基金為填補損失，禁售期一到，股份被拋售壓力都會增加」。按現時市況，投資者或做對沖，「導致投行要沽出股份再對沖，再加重沽壓」。光大新鴻基證券策略師伍禮賢稱，禁售期完結，對股價利淡因素大，「若同時多隻新股上市，會增加潛在壓力，股權架構、基投解禁期、流通市值都有關，但未必係主導性因素，現時股價表現主要同大市走勢有關」。