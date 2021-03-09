西南九龍長沙灣維港滙I連日積極收票，現時已收1400票，今日再加推53伙，折實均價26075元，對比上周四首張價單貴約6%；3張價單共269伙均價25383元，預告本周六開賣，並同步推4房招標。

會德豐常務董事黃光耀指，維港滙I先後推首兩張價單共216伙，連日已收1400票。今日加推3號價單53伙，間隔由開放式至三房間隔，包括7 伙開放式、32伙2房及14伙3房，實用面積277至835方呎，定價794.3至2995.8萬，呎價28451至35878元，平均32593元。維持20%折扣，折實635.4至2396.6萬元，呎價22760至28702 元，折實平均26075元，加幅約1至2%。

信和營業部集團聯席董事田兆源表示，3張價單共269伙，折實平均呎價25383元，總值32億元。今日將推出首個銷售安排，本周五截票，周六賣樓，有信心銷情理想。

現時入票人士中，有約一成欲購兩伙或以上單位，賣樓日會安排大手優先購樓，可揀兩伙至六伙。同日會推出實用面積1385方呎四房戶招標。

黃光耀指，相信該類四房戶招標成交價錢理想，造價或貼近同區同類型海景大單位，個別成交呎價達3.5至4萬元。

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