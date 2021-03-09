除咗富二代富三代打交之外，另一個冇辦法完的網上話題就是關於香港電影業的存廢和發展。呢個討論係由東方神秘力量蕭若元和年青電影人游學修在Clubhouse引起。今日UA全線結業，看來又幫這個話題注入一些新的視角。

時間點真是巧妙到令人難以置信。UA全線結業，百老匯被指欠工程費超過千萬遭入稟，但Golden Scene卻開了新的戲院。老闆Winnie接受訪問時說蕭生out咗，突然間，很有長江後浪推前浪的感覺。

戲院是電影行業的下游，如果連下游的龍頭也相繼倒下，那麼整個產業圈真的要改變一下思維。就咁睇呢一個月嘅新聞，似乎游學修嘅講法是對的，蕭生錯了，電影是需要有更大的改變和想像空間，而不是走回頭路，動輒就砸一千幾百萬出來搞大製作。

我偏向支持游學修，曾公開表示無條件給他15萬。他沒有要我的錢，後來中間人拉攏我們見面，我們成為了朋友。袁彌明也留言表示支持我嘅做法，私下她卻私訊笑我出手太低。

窮當然是最大原因，這陣子環球股市回調，正如我所說，我不是林建岳古天樂洗米華級數，花不了甚麼大錢。何況我不是電影人，電影人自己圈子的榮辱得失，要靠他們自己去捍衛，我只能畫龍點睛，卻不能僭越。最重要是我第一個做帶頭，起碼引到袁老闆你落水，我冇錢，你有，集腋成裘慢慢就可以做到好多大製作出來。我印象中本土製作《逆向誘拐》，也是這樣的模式籌來一筆製作費。

游學修捉到我一個重點，我從來唔係話俾錢佢做「電影」，而係俾錢佢拍一個「作品」。佢想做嘅實驗係超越電影，不是大家坐定定幾個鐘消化劇情，作品是一個更適合嘅名詞。

電影的技術持續突破，成本自然會下降。好像在台灣聲名大噪的《夜更》，日本大熱的《屍殺片場》只花了幾十萬元，卻過億票房。

「電影要否突破」在外國也有不同講法。例如大導演Christopher Nolan很反對把電影放上串流平台，他不希望自己的作品碎片化，可以讓人一邊觀賞，但同時可以走去小便3分鐘然後再回來睇後續劇情。電影之後可以點，我唔知，想知嘅話自己去試。

渾水

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