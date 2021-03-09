政治氣候急速變化，《港區國安法》實施後，核心商業區已爆發一輪退租潮。本港金融中心地標之一的中環國際金融中心，先後有多間外資公司退租，法國巴黎銀行早前放棄租用國際金融中心（IFC）二期之外，去年已撤出國金部份樓層的日資劵商野村集團，消息指，野村退租樓層最新獲大灣區東莞銀行承租。

外資機構選擇撤離香港持續出現，多間外資銀行近年出現退租，新近亦有日本最大網上券商思佰益（SBI）決定撤出香港。而早於去年中放棄承租租用國際金融中心二期25樓及27樓的日資劵商野村集團，其退租樓層，已被中資企業吸納承租。按土地註冊處資料顯示，國金二期25樓4室至11室共8個單位，由東莞銀⾏股份有限公司(BANK OF DONGGUAN CO., LTD)承租，租約為期三年，由今年1月16日至2024年1月15日，資料指出，租戶可租約期滿後續租三年。

市場指，日資野村退租前，以每方呎200元承租國金二期樓面，而是次東莞銀行租東莞銀⾏股份有限公司用樓層剛未顯示有關租金水平。受香港金融管理局認可的東莞銀行，其在港代表處設於中環怡和大廈34樓。野村原本承租國金二期25樓，26樓，27樓半層，330至32樓共5層半樓面約13萬方呎，隨著去年初退氐25樓及27樓半層樓面，據悉，相關樓面空置達一年，而26樓，30至32樓則仍舊租用至2023年。

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