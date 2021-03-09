外電引述消息人士指，李嘉誠旗下的和黃醫藥（Chi-Med）正在與財務顧問合作，籌備最快上半年在港上市，集資5億美元（約39億港元）。

和黃醫藥最大股東為長和（001），已在美國及倫敦上市，原定2019年6月在香港招股，但其後因應香港局勢不穩而推遲。集團首席執行官賀雋曾指，公司總部位於香港，業務集中內地，認為回港上市完全合理，只是時間的問題。消息人士亦指，和黃醫藥在香港IPO後，可能會考慮到上海科創板上市。

和黃醫藥主要從事現代化植物藥和中草藥的研發、生產和銷售，研發創新腫瘤藥物，產品管線目前有12種藥物，其研發用於治療大腸癌的「愛優特」已在中國上市，預計未來3至5年，多款藥物上市會為營利帶來動力，料最快在2024年會扭虧為盈。

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