疫情肆虐逾年，多個國際連鎖品牌紛紛撒出香港及中國，其中，美國服裝品牌GAP於去年12月全線結束香港分店後，今日有消息指GAP因業績不佳，正進行戰略調整，或將出售中國業務，並已開始與潛在買家進行接觸。

據《北京商報》報道，GAP目前就出售業務的談判仍處於初步階段，暫時尚未落實任何決定，GAP亦未就事件作回應。

GAP自2010年進入中國市場，至今有約200間門市，原本有意分拆旗下品牌Old Navy經營，但僅開出了10多間分店後，去年該品牌已撤出中國市場。GAP 2020年度全年銷售額為138億美元，較去年跌15.7%，錄得淨虧損6.65億美元，其中，亞洲市場僅佔其淨銷售額的5%。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！