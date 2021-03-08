十幾年前，有一位潑墨大師，寫了幾個字贈給我，我珍而重之，至今仍收藏着。

當大家像我一般，在概念上的藝術品以一件件實物收藏的話，Twitter創辦人Dorsey正在拍賣他首篇Twitter帖文，最新出價已達到250萬美元。這個帖文是以NFTs（non-fungible token）形式拍賣出售，NFTs是虛擬資產，概念類似比特幣，嚴格來說就是Barcode，可以顯示出影像，是一種不同模式的藝術品，這個code在區塊鏈世界中，是一項極之有價值的東西，亦好似其他藝術品一樣，原版就是特別，但買了這個barcode之後卻不代表閣下擁有資產的版權或商標。

已有藝術家透過這個方式出售藝術品套現近600萬美元，市面亦有NTF Marketplace，再用虛擬貨幣購買。不過，更重要的是它的存在方式，電力有着重要角色，美國有分析估計，每一項虛擬交易用電量已超過美國一個家庭一日的用電量，試想像，在減排壓力下，已發展出電動車等以電力推動的產品，未來用電量定會大增，若對虛擬資產未來有信心，電力相關投資不失為一個好選擇。

散子

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