零售市況未見復蘇迹象，核心區舖租持續於低位徘徊，吸引民生店趁機進駐。其中韓國健康食品專門店正官庄最新則以月租11萬元，承租奇華位於銅鑼灣白沙道舊址，並較其租金低約42%。

據土地註冊處資料，銅鑼灣白沙道2號地下B及C舖，面積約700方呎，新近獲正官庄代理公司韓國高麗參（中國）有限公司承租，其中首兩年月租為11萬元，而第三年月租則增至12萬元。

事實上，上述舖位早於2009年起由奇華餅家租用，惟商戶於去年9月租約期滿後遷出，當時月租為19萬元，即最新租金較其下跌8萬元或約42%。

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