中國人保（1339）2012年上市，招股價3.48元，當年純利68.32億元人幣。現價2.48元，掛牌7年潛水近三成，但今年預測盈利264億元人幣，則較掛牌年度急增2.9倍。

上周四於6.08元薦買中國財險（2328），昨收6.54元，累計升8%，今年以來升11%。母企人保上周四至今微跌一格，今年以來只升0.4%，跑輸財險，追落後。

1）北水本周一持人保H股20.95億股（24%），遠高於1月底的18.12億股（20.76%）。人保H股較A股折讓高達65%，內險股中折讓最大。A股H股同股同權，國內基金經理増持H股，或沽A股換馬至H股，料屬必然之事。

2）2020年首3季，人保純利187.4億元人幣，按年跌12%，倒退只因期內付所得稅48.92億元人幣，而上年度同期則有退稅12.67億元人幣。預測全年賺240億元人幣，增8%，預測PE僅3.9倍。2021年，旗下財險車保業務増長良好，人保盈利預測再升10%，至264億元人幣，預測PE 3.5倍，殘爆，較6年平均折讓5成半。

PB僅0.43倍

3）人保2021年預測PB僅0.43倍，較6年平均折讓近5成半。

4）每股人保持0.346股財險，值2.26元，已相等於人保本身股價的九成。

＊舊經濟股估值逐漸修復，人保現價2.47元，2021年目標PE 5.5倍，已值3.88元，潛在升幅57%。大摩睇4.4元，Morningstar 睇3.7元。

同場加映：中鐵建（1186）去年首季受疫情影響，盈利按大年跌24%，業務隨後復蘇，首3季已按年多賺1%，全年盈利預測增長5%。公司早前公佈，去年新簽合同大增27%，已為今年盈利良好增長鋪路，今年預測多賺14%。2019年往績PE 3.1倍，2020年預測2.9倍，2021年預測更低至2.5倍，歷來最低。2021年預測PB 0.22倍，亦是低得離譜。

同類股中交建（1800）與中鐵（390），現價平均較52周高位跌27%，中鐵建則跌49%，跌得過度。

中鐵建現價4.89元，目標價重溫：9.99元，折合2021年PE 5倍，PB 0.45倍。過去6年，平均PE 6.8倍，平均PB 0.77倍。滙控睇12.8元，招商證券睇12.1元。

何車

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！