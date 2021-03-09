10年期美國國孳息率多次突破1.6%，但與美國經濟增長的比率仍為1966年以來最低，《彭博》形容這表明孳息率或會進一步上升。

美國1.9萬億美元刺激法案呼之欲出，分析師正上調經濟和通脹預測。市場對美國名義GDP增速的平均預期達到7.6%，為32年來最高增長。儘管10年期美債孳息率自去年11月以來上漲一倍至1.6%，但還是很難跟上提升後的經濟增長預估。儘管孳息率與經濟增速之間並沒有穩定關聯，但差異如此大的情況並不多見。2010-2019年，名義GDP增長平均比10年期國債孳息率高不到2個百分點。

對沖基金顧問Macro Intelligence 2 Partners總裁Julian Brigden向該社表示，他睇淡債市，「太多救市資金進入系統，將使通脹在經濟成長同時非常快地加速上升」。他續指，過去孳息率應該等同於名義GDP增長，但「現在情況已經大不相同。但程度有多大？可以實際孳息率為-1%而名義GDP增速為10%嗎？」

經濟學家對名義GDP的預估中值是基於實際GDP增幅預測均值為5.5%，PCE價格指數預測均值為上升2.1%。高盛上調經濟和孳息率預測，上周將10年期美國國債孳息率預測從1.50%上調至1.90%。

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