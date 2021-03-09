再有新盤錄得撻定，路勁（1098）旗下元朗錦田北山水盈已屆現樓，最新連錄3宗三房大宅撻定個案，發展商殺定逾214萬元。

一手成交紀錄冊顯示，山水盈昨日有3宗交易終止，包括9座15樓B室、9座3樓B室及7座地下A室，實用面積分別924及997方呎，分別在2020年4月至8月成交，成交價1,178.5萬元至16,57.7萬元，呎價11,820至16,627元。

3伙單位均屬三房雙套房間，買家選用150天及建築期付款，個別買家曾申請發展商二按，最新交易同在昨日終止，料損失樓價5%定金，即59萬至83萬元，涉及定金合共214.21萬元，為項目今年首度撻定。

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