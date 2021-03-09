阿里巴巴（9988）創辦人馬雲被消失多時，曾被中共捧上天的他，如今連番遭官方打壓，前途未卜。《彭博》匿名訪問了10多名內地企業家，其中一名為馬雲浙江同鄉的企業家稱，「不再一心渴望要發展到阿里巴巴那麼成功的地步，害怕招來政府不必要的關注」，亦有另一名企業家指，「他已經不在公眾場合發聲，準備把心思放在拓展機器人業務的海外市場上。」

報道指出，中國國家主席習近平「意氣風發」，欲將中國打造成科技強國，超越美國等競爭對手，但是同時卻重手對付馬雲的創科帝國施加強力限制。《彭博》訪問了另一位投資了10多間初創企業的風險投資人，對方表示馬雲事件令中國企業家變得「沒那麼敢拼敢闖」，尤其是那些跟國企有商業競爭關係行業老闆。

馬雲事件可能是中國科技行業的一個轉折點，報道提及有10多名中國企業家均批評，中共的政策缺乏透明度，強力打壓一切異議，令國內的營商氣氛轉為保守。他們在公開以及微信群組都已不再談到馬雲，同鄉們又不敢像從前般慶祝馬雲的一個個里程碑，他們已認定馬雲絕不是單一事件，不少企業已加聘公共關係專家，專門處理涉及與政府部門關係的工作，又指很多銷售零售行業，已不敢再自稱「全國第一」、「中國最大」等的宣傳口號。

有軟件公司老闆指，他「被邀請」國有投資基金買入他公司的股票，甚至是多數股權，他認為自己公司被國家接管將是避免不到的事。

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