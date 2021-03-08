【本報訊】UA院線結業，透視疫情受累企業的慘況。「生意淡薄，不如賭博」，有不少香港上市公司在疫情期間涉足股市，既有短炒、亦有抽新股，圖獲利自救。

其中，從事旅遊社的專業旅運（1235），最受疫情所打擊；專業旅運自2013年開始已有進行財資業務，至去年9月止累計錄虧損20萬元，加上本業因疫情不振，去年上半年虧損近1,942.5萬元。

集團去年亦需出售青山道九龍廣場等兩個物業，套現近1.03億元應急。同時，去年底專業旅運「股神上身」，先購入港交所（388）股份，一度持有1.75萬股，涉資700萬元，並在1月底全數清倉，獲利約140萬元，其後轉戰中移動（941），涉資470萬元，於2月1日出售時，獲利2.7萬元。

兩次買股皆揸短線再沽出，避過了3月份的股災；可惜若按上半年業績計算、專業旅運每天開支約22萬元，炒股獲利不足以支持一星期營運。

奧思斥逾億元抽新股

另外，從事美容服務及化妝品零售的奧思集團（1161），去年下半年因美容中心不斷間歇停業，虧損達1,638萬元，於去年12月「下海」抽新股，投下1.32億元，認購新股藍月亮（6993）1,000萬股。

奧思集團最後獲分派93,500股，若以藍月亮收市價14.88元計，不計手續費及佣金利息，賺約16萬元。惟如果持有至現在，料僅「打和」。

除了以上公司外，亦有GEM上市公司像散戶一樣，熱烈參與抽新股活動，其中裕興科技（8005）投入1.74億申請150萬股快手（1024），最後成功抽中800股，如以近期收市價計算，估計獲利約12萬元。

至於絲路能源（8250）亦動用1,050萬元申請9萬股快手，幸運地獲得200股，估計獲利3萬元，其後食髓知味再動用1,346萬元，認購50萬股諾輝健康（6606），但最終由於反應熱烈，並沒有抽中任何股份，相信需蝕手續費。