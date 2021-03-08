面對債息狂飆，聯儲局主席鮑威爾上星期五並無出口術安撫市場，並指不認為債息走勢失去秩序，亦不認為會將長期利率推高至聯儲局需要採取強而有力的行動。用淺白講法，就係鮑威爾認為今浪債息升得未夠癲。在其講話後，美國10年債息一直徘徊於1.5至1.6%，執筆時仍居高不下。

其中佢強調要保持信貸寬鬆直至美國實現充份就業。近幾年聯儲局一直強調要等待充份就業，原因在長期以貨幣政策刺激市場後，菲利浦曲線失效。例如早前美國失業率已達到歷史低點，但通脹就係唔嚟。所以不再依據菲利浦曲線理論，改為充份就業優先，通脹次之。如此便衍生出可以容忍通脹超過2%目標的方針。

接下來要留意兩個時段，其一係8月1日前。去年由於經濟蕭條，財政部大量發債籌旗應對，截至2020年末，美國財政部在聯儲局的戶口Treasury General Account（TGA）餘額1.6萬億（美元，下同）。財政部預計3月要將TGA餘額降至8,000億，6月降至5,000億，這部份屬規劃，實際操作可能有出入；而基於美國債務上限相關的法律限制，TGA 8月1日前要降至2,000億，這部份屬法律限制。

美元反噬動能漸增

如此代表財政部8月1日前要使1.4萬億出街，美國基礎貨幣會增加，M2會升，銀行準備金會升。去年美國短債佔發行量的60%，所以此1.4萬億大部份會先用來還去年急發的短債，1年期以下短債孳息會再跌。同時財政部稍後要準備拜登的財政刺激計劃，須發長債。如此一來一往，美國短債息會跌，長債息會再升，令孳息曲線向上拗。表面上市場流動性相當充裕，但臨界點估計在美國10年債息2%左右。

第二個時段係3月31日前。金融海嘯後，美國以附加槓桿率（Supplementary Leverage Ratio，SLR）監管銀行的風險資產權重。去年因疫情放寬SLR，唔計銀行準備金及國債，而放寬期3月31日到期。即係話到時若無延長放寬期，由於財政部降TGA餘額會令銀行準備金上升，到時銀行要調整風險資產權重，例如沽債、發優先股加大資本等等，總之令風險資產權重槓桿率啱數。此問題相對較細，因為部份已反映在債息，而最後延長放寬期機會亦高。

在通往通脹路上，又剛好沙地石油設施被襲擊，油價再上。鮑威爾為債息再升讓路，而被普遍看淡的美元並無破底，持續陰上。一股反噬動能正悄然而至。

Mr. Tregunter