【本報訊】工商舖交投回暖，惟舖價復蘇需時，不少投資者趁低加快入市步伐，其中盛滙商舖基金最新合共斥8,630萬元連掃灣仔兩地舖，並隨即提價最多七成放售。

盛滙商舖基金創辦人李根興指出，該基金新近以3,550萬元購入灣仔巴路士街14號地舖，面積約1,500方呎，呎價約23,666元；並隨即於市場叫價6,000萬元，重新放售物業，即較其買入價叫高2,450萬元或約69%；另舖位目前以14.8萬元招租。上述舖位原業主1992年5月以1,230萬元買入上址，賬面獲利2,320萬元或1.89倍。

首都廣場舖8年貶80%

此外，該基金亦斥5,080萬元買入灣仔軒尼詩道107號地舖，面積約1,200方呎，呎價約42,333元；同樣即時於市場上以8,000萬元放售物業，即較買入價調高2,920萬元或57%；而舖位同步叫租16.8萬元。原業主1961年以34萬元購入，持貨60年，賬面獲利5,046萬元，物業期內升值1.48倍。

另一方面，據土地註冊處資料，尖沙嘴首都廣場1樓雙號舖，面積約68方呎，最新以85萬元易手，呎價約1.25萬元。原業主2013年以421.6萬元購入上址，賬面蝕336.6萬元離場，物業八年間跌價近八成。