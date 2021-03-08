【本報訊】於新加坡上市、曾於香港叱咤一時的英資洋行怡和控股昨宣佈，為簡化集團架構，收購已互控逾35年的怡和策略餘下15.1%股權，並作出私有化。消息刺激怡和策略及怡和控股分別升近19.5%及15.5%，收報32.8美元及62美元，市值分別達304.3億美元（約2,374億港元）及392.3億美元（約3,060億港元）。

料4月底完成

根據公告，怡和洋行以每股33美元收購怡和策略剩餘股權，較上周五收市價27.45美元高出20.25%，斥資約55億美元（約427億港元），有關交易將於今年4月底完成，並取消怡和控股持有怡和策略59.3%的股權。

私有化完成後，控股股東凱薩克（Keswick）家族將持有43%的股權，而怡和控股則直接持有置地50.4%股權、牛奶公司77.6%股權、文華東方79.5%股權，以及怡和汽車的75%股權。怡和洋行指，預料有關收購可簡化集團公司架構 ，提升營運效率。

怡和洋行於1832年成立，前稱為「渣甸洋行」，為昔日香港四大洋行之一，在中國、東南亞和香港均設有業務，因恐防華資收購，自1980年代開始以怡和洋行及置地互控，1986年則改為怡和洋行及怡和策略互控至今。