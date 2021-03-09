將於明日（10日）公佈業績的國泰（293），去年10月曾發表最樂觀的預測：假設現行研發的疫苗證實有效，於今年夏季成功在全球推出，且在主要市場廣泛採用的情況下，公司預期今年下半年的客運運力逐步回升。綜觀以下三大原因，恐怕國泰的預測已落空。

國泰基地—香港，疫苗接種進程暫相當緩慢。科興接種計劃開始僅約一周，已出現接種後死亡、入深切治療部的個案。政府聲稱死亡個案與疫苗接種無直接關係，惟市民信心明顯急降，預約接種數字跌到政府唔願再公開可見一斑。

計及復必泰，目前共有約234.3萬劑疫苗抵港，以政府最後公佈的預約接種人數計，兩個牌子合計有37.76萬人預約。政府僅公佈經八間社區中心接種科興疫苗的整體接種率達89%。數字睇落好靚，但不反映預約情況。

睇睇具公信力的Our World in Data全球接種疫苗進度的統計，香港每百人接種劑數截至3月3日只有0.69人，即每100人所接種的劑數不足1劑。重點係，事故發生後那37.76萬人會否放飛機？未打針的市民會否睇定啲？現貨疫苗何時「清貨」已是一大疑問。

國泰較賺錢的中長途航線地區的疫苗接種率亦不見得高（如圖），日本、南韓、澳洲的每百人接種劑數比率甚至低於香港，港人第二家鄉日本「包尾」錄0.1人；長途航線地區之中，英國進度最為理想，暫共錄2,194萬接種劑數，每百人接種劑數為32.86人。

財政司司長陳茂波日前急不及待把「航空旅遊氣泡」重掛嘴邊，當初星港兩地個案維持低單位數甚至「清零」才推出旅遊氣泡；今天香港疫情反覆不定，無源頭個案彈出彈入，恐怕疫情相對受控的國家會傾向自保，做好境內遊更實際。

慘在香港不如其他國家有內陸航線，即使終有7至8成人口接種疫苗達到群體免疫，其他國家未ready，國泰也飛不得；中國疾病預防控制中心已預估，內地最快要明年中接種率才能到7至8成。未達至世界群體免疫之前，跨境遊的時間及檢疫成本之高，相信不太可能於今年下半年實現。有客賺不得，有貨賺不盡，今年國泰恐繼續食穀種。

商飛人

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