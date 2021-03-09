路透報道，去年在美股熱炒的三隻電動車中概股，理想、蔚來及小鵬，準備在今年內在港二次上市。

消息人士指，三間公司的目標都是出售其在香港擴大後股本的至少5%。按照三間公司周一在美股的市值計算，籌集資金總額可能在50億美元左右。

報道指，除了二次上市，三間公司都加快籌集資金，以擴大技術及銷售網絡，以便在中國與Tesla競爭。汽車行業認為，今年將是電動汽車製造商搶攻市佔的關鍵年份，因為他們預計中國新能源汽車（NEV）的銷量將比去年躍升近40%，達到180萬架。

根據香港上市規則，尋求在港二次上市的公司，必須在其他符合相關資格的交易所至少有兩個財政年度的良好監管合規紀錄。知情人士表示，理想和小鵬都於去年中期在美國上市，因此很可能會在香港申請雙重上市地位。而消息更指小鵬考慮在上海科創板進行第三上市。

三間公司都就消息拒絕置評。但小鵬總裁顧宏地上周曾指：「像我們這樣以消費者為重點的公司，與國內資本市場和國內投資者建立聯繫是有幫助的。這是我們應該關注的方向。」

中國預計到2025年，新能源汽車將佔全國汽車年銷量的20%，而2020年這個比例約為5%。去年，理想在中國汽車總交付量為32,624架，蔚來為43,728架，小鵬為27,041架，同期特斯拉在中國的銷量為147,445架。

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