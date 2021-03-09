在新加坡上市的老牌英資怡和洋行公佈，為簡化公司架構以及提升營運效率，擬以約55億美元（約427億港元）私有化旗下子公司怡和策略剩餘股東的15.1%股權。

有關交易將於今年4月底完成，怡和洋行以每股33美元收購怡和策略剩餘股權，較上周五收市價27.45美元高出20.25%，消息刺激怡和策略及怡和控股昨日分別升近19.5%及15.5%，收報32.8美元及62美元。

完成交易後，怡和將會注銷由怡策持有的約59%怡和股份，變相解除了雙方互控關係。

私有化完成後，控股股東凱薩克（Keswick）家族將持有43%的股權，而怡和控股則直接持有置地50.4%股權、牛奶公司77.6%股權、文華東方79.5%股權，以及怡和汽車的75%股權。

怡和洋行於1832年成立，前稱為「渣甸洋行」，為昔日香港四大洋行之一，在中國、東南亞和香港均設有業務，因恐防華資收購，自1980年代開始以怡和洋行及置地互控，1986年則改為怡和洋行及怡和策略互控至今。

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