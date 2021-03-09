新股氣氛近期轉差，明日（10日）上市的朝雲集團（6601）今早公佈招股結果，一手中籤率50%，抽30手（15,000股）才穩中一手，19張乙組頂頭槌飛獲分配700手（350,000股）。

中國家居護理品牌立白旗下的朝雲集團，以上限價計算，市值約122.66億元，上市集資額28.9億元，以每股9.2元定價；香港公開發售部分共錄得近26.8萬人認購，超額認購171.32倍；國際發售部分獲大幅超額認購，超額認購12.8倍；聯席保薦人為摩根士丹利、中金。

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