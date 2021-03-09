保險業的可持續發展議題，有氣候變化引致自然風險的增加，帶來了核保的挑戰和保費上升的壓力。另一方面，數位化轉型 （Digitalization）和金融科技（Fintech）的應用正在靜靜地起革命。這埸革命將會改變保險業的生態，令到一些從業員被淘汰。

「數位化轉型」和Fintech運用科技力量重新審視業務模式，吸引客戶使用全新管道，創造必要的用戶體驗。近年無人駕駛汽車、物聯網以及人口結構的變化等外部發展因素，令保險公司普遍擔憂科技公司會對傳統保險公司造成巨大衝擊，就像之前Uber對於的士行業、亞馬遜對於零售業，以及機器人投資顧問（Robot Advisor）對於投資與財富管理產業所造成的影響一樣。

可見的將來，會越來越多保險銷售採用全網絡形式，不設線下代理；例如：眾安、保泰（Bowtie）、Blue等等。策略主要透過在夥伴公司網站、客戶端植入連結或整合界面獲取流量，輔以大數據分析，精確向特選客戶在特定時間以客戶端通知等形式鼓勵購買保險。

運用大數據分析、物聯網、車聯網、語音生物辨識技術、無人機和衛星（用於理賠偵察）、區塊鏈技術等等，使保險產品的保費定價個人化，並依靠數據分析動態調節保費；令核保和理賠自動化。例如，透過對安裝在汽車或建築物中的感測器所收集的資料進行更佳的分析和整合，可以制定更智慧化的核保政策；同時可促進創新產品模式的形成，例如：按次計費保單。採用社交媒體上的數位社群，更可以促進P2P保險業務。近年Fintech其實已經協助推出了一些特色保險產品，例如：

- 自動理賠的航班延誤險

- 電訊詐騙保險

- 超短期汽車保險（以小時購買）

- 網購退貨運費險

無論是特色保險產品或是傳統保險產品，這個趨勢對年輕消費者是極具吸引力的，因為快捷及便宜（保費平均可以比傳統銷售模式便宜20至50%）。這樣看來，估計一些銷售單一保險產品的銷售人員，中、後台的核保、理賠、客服及行政人員會遭泱。要繼續在保險業內持續發展，可能只有那些懂得全面理財規劃的顧問和Fintech的人才了。

金堅

golden.kin88@gmail.com

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