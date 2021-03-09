過去兩天，股市訊息混亂，3月8日，恒指大跌558點，但是恒指成份股中，股價上升者多過下跌者。3月9日，恒指輕微高開，之後急速下跌，然後又急速反彈、再下跌、再反彈，玩死許多跟市很緊、不斷追升追沽者。更奇妙的是，市場竟然一度從四方八面傳來「國家隊」入市買A股的「消息」，這種消息真的不知道從哪裏來，最終，市場只興奮了一段很短的時間。收市時，內地數大指數全跌，內地創業板指數跌得更重，短短3個星期A股創業板指數下跌25％。

這一切，是全球性科技股大調整的表現，目前最佳的行動是耐心地等待調整結束，現水平不論是沽空或是博反彈，風險都很大。

不過，市場也不全是壞消息，正如3月8日，恒指大跌的同時，恒指成份股升得多，跌得少，大量舊經濟股都在回升中，投資者在等待香港特區政府與內地中央政府同時宣佈開放邊境，做內地旅客生意的大商場股九倉置地（1997）股價有力的回升，九倉集團（004）宣佈增加派息……。

從去年至今年農曆新年的首兩個交易日之前，新經濟股熱炒，收息股被拋售，投機者把拋售收息股的錢來追買股價會飛升的新經濟股。現在，新經濟股面對嚴峻的大調整，相信有相當部份資金會轉回保守的收息股。暫時收息股要再觀望走勢，穩定的收息股如港鐵（066）股價已創一年新高。

當然，收息股不等於「高息股」，有些「高息股」之所以「高息」只是表面上的歷史數據，那是因為過去一段時間股價大幅下跌所致，而市場計算股息率時，仍然沿用去年舊的派息紀錄，因此，買收息股也得耐心的等待企業公佈業績，確認新的派息金額不下跌才可作準。

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