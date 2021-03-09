市場缺盤，「送贈契」（俗稱送契樓）物業也罕見承接。消息指，天水圍嘉湖山莊景湖居13座中層E室，實用面積446方呎，屬送契樓，兩房間隔，業主上月開價548萬元放盤，最後零議價下賣出，呎價12,287元，屬理想價成交。 資料顯示，原業主1999年以168萬元買入， 至2016年1月以送贈形式轉手，至今送契剛滿5年。

有律師指，送契樓就是將物業以送契形式轉手，不涉及任何買賣，最常見是父母將物業轉贈予仔女。不過，破產管理局為防有人因「預計自己」將會破產而先將資產轉移，故若送契一方在五年內破產，破產受託人可要求索回物業。因此買送契樓存在一定風險，如要購買，最好選擇已轉贈逾五年的物業。

中原地產文家輝表示，置業需求強勁，入市氣氛持續旺盛，嘉湖山莊本月續上月旺勢，至今已錄20宗，平均呎價10,979元。其中美湖居6座高層A室，實用面積629方呎，三房兩廁間隔，外望開揚園景，以693萬元沽出，呎價11,017元。買家為外區換樓客，睇樓近兩個星期，認為市況轉旺，市區根本找不到類似價錢單位，故睇樓後隔日還價，最後以693萬購入單位。原業主於1997年6月以402.9萬元一手買入單位，現沽貨賬面獲利290.1萬元，期內升值約72%。

樓市購買力爆發，迷你戶亦受到追捧。市場消息指，元朗尚悅‧方剛錄得首宗二手成交，涉及一個中層G室單位，實用面積210方呎，開放式設計，剛以376萬元成交，呎價17,905元。原業主2017年12月以約338萬元向恒地（012）一手買入，持貨滿3年額外印花稅（SSD）鬆綁即沽貨，賬面獲利38萬元或11%。中原地產王勤學表示，樓市轉旺，買家加快入市步伐，元朗本月首9天已錄得82宗成交，較上月同期75宗增加近一成。

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