【本報訊】本周將有總值1,200億美元的美國國債拍賣，市場擔心認購反應一旦未如預期，將觸發美債孳息再試高位，重演2月底市場對美債拍賣反應冷淡、導致科技股崩盤的一幕。美債息持續高企，美滙指數曾高見92.34，而科技股為主的納指於周一盤前一度受壓，惟開市早段轉跌為升，報12925點。

雖然10年期債息仍逼近1.6厘，惟Appaloosa資產管理公司總裁泰珀大派定心丸，他指隨日本投資者回流債市，市場拋售美債的日子應已過去，未來數月債市將趨穩定，美股龍頭股如亞馬遜亦開始有吸引力。除納指早段偏軟外，標指及道指分別報3859點及31750點，升0.49%及0.89%。

本周美國財政部分別於周三標售580億美元的3年期美債、周四380億美元10年期美債，以及周五240億美元美債，當中市場最關注是10年期美債的市場反應。由於為防止流拍的一級交易商擔心反應冷淡，部份交易商偷步沽空或拋售美債，冀預留資金為認購美債包底，但因此推高債息，並造成債券回購市場大混亂，並觸發大型基金拆倉，Tesla盤前曾跌6%，開市後倒升2.24%。

藉美債融資可收4厘息

據債券回購協議，投資者向交易商以抵押美債作短期融資，並附帶日後以某個價格回購的條件。一般情況下，投資者需向交易商支付利息，但過去一周出現異常情況，交易商反而向投資者支付溢價，促使投資者回購。據Bespoke研究數據顯示，上周回購利率推低至負4.25厘，即投資者以美債融資不但毋須利息，還可能收取相當本金逾4厘收益。

市場資金緊張，觸發基金爭相拆倉，財富管理公司Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz對路透社指，公司最近幾周縮減科技股持倉，包括賣出蘋果和高通股票，因擔心它們的估值，且跡證顯示市場輪動。