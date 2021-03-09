萬寶盛華大中華（2180）公佈香港今年第二季「就業展望調查」報告，發現僱主第二季招聘意欲仍然疲弱。

受訪的136名僱主中，22%僱主表示來季有意增聘人手，有24%表示縮減人手，54%表示維持不變，經季節性調查就業展望指數為-2%。

六個行業中，有三個行業的僱主預計將來未來三個月招聘意欲較低，包括批發及零售業、服務業及採礦與建築業。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，雖然疫苗接種已經開始，但經濟市場復蘇需時，勞動市場短期受壓，招聘步伐預計減慢。企業轉向尋求靈活的招聘方案，多用臨時工或合約工應對。

此外，主要經濟行業的失業率及就業不足率均見上升，其中餐飲服務活動野的失業率及就業不足率分別顯著上升14.7%及10%。然而疫情下令電子商務興起，帶動營運和物流職位的需求，僱主對於在線業務及對IT解決方案服務的需求上升。

萬寶盛華大中華分析，有25%僱主要去到2021年尾才能回復疫情前的招聘水平，12%僱主則預計7月前能回復招聘水平。徐玉珊預計未來失業率會有增長空間，但整體要視乎未來疫情發展。

調查亦發現，隨著疫苗接種開始，有14%僱主要求所有員工必須接種疫苗，46%則不制定強制政策。

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