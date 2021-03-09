建制派繼續批評特首林鄭月娥施政不力，港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北昨發文狠斥，林鄭的保就業措施不及內地，而且相對被動，使大多求職者只能自行找工作和寄求職信，政府在就業支援上幾乎處於空白。他直言香港政府是「放手不理，讓市場自然解決」，鮮有主動介入。

吳秋北於《為民生謀福祉是「愛國者治港」的必然要求》文章中又點名批評勞福局，指局長羅致光「薪金遠高於內地官員，智力之高毋庸置疑，但就是交不出任何保就業項目。」他稱中國政府會給予受影響行業員工培訓補貼、生活費補貼和交通補貼，但林鄭政府卻未有保障旅遊和美容業等停工人員的基本生活。

他提議港府若要開源節流，應論功計酬，形容高官糧支豐厚，做事欠缺擔當，「高官人工自能減去大半，節流成功，回饋市民。」

林鄭月娥上月初在立法會答問大會上表示，當局無意再推出「保就業計劃」，針對因疫情而失業的市民，財政司司長陳茂波亦指不會派發臨時失業援助金，只鼓勵他們向銀行貸款渡難關。

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