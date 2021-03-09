恒指周二升232點，收報28,773點，主板成交2,759億元。《彭博》引述消息人士稱，在兩會期間，「國家隊」國有基金正介入以確保市場穩定，消息刺激科技股反彈，港股一度重上29,000點大關。不過，港股通南向資金仍錄淨沽近89億元，使「國家隊」護市之說成疑。

根據港交所十大成交活躍股統計，北水買賣成交為700億元，其中滬港通淨沽約68億元，深港通則淨沽逾20億元。最活躍買賣港通股，包括騰訊（700）、美團（3690）、中移動（941）、小米（1810）及中芯國際（981）等，北水成交介乎22億至113億元。

雖然北水有撤退迹象，個別股份卻獲護盤，小米成力撐對象，淨買18億元，但股價仍要跌1.7%，收報21.95元。富時羅素及標普道瓊指數已宣佈從指數中剔除小米，本周五收市後生效，使小米在美國制裁行動上進一步受壓。

思摩爾國際（6969）亦獲淨買5.3億元，上海投資者則流入3,000萬元至長城汽車（2333），股價同升逾4%。

淨沽最多為騰訊，流走16億元資金，股價力保不失微升0.2%，報644元。美團及港交所（388）則淨走14.5億元、7.8億元，股價跌超過2%。

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