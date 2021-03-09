昨日為三八婦女節，女性權益再成熱話。全國人大代表、廣汽本田工會女工辦公室副主任李先蘭早前在全國兩會提出，《關於加強對更年期女性關愛的建議》文件一事，被內地網民再次熱炒，關鍵詞「#建議為女性設立更年期帶薪關愛假#」更登上微博熱搜榜。

李先蘭表示，不少女性在40歲便進入更年期，更年期綜合症普遍存在，但女性往往羞於啟齒，男性沒有相關知識，不懂得關愛，由此帶來很多隱性的健康問題，激發家庭矛盾，最終老年病大量發生，甚至造成社會保障系統的沉重負擔。

她提議，政府應就女性更年期設立法律上的定義（如年滿40歲），為女性權益保護提供基本的法律基礎。在勞動法中，可為更年期女性設立每年幾天的「帶薪關愛假」，並根據工種安排更年期女性加班以設置一定限制性條件等，政府則可根據更年期婦女佔比較多的部門，給予政策補助。

「#建議為女性設立更年期帶薪關愛假#」在微博熱搜榜最高排第32位，吸引1,422條討論、2,933萬閱讀。不過，這項德政內地網民似乎不太受落，紛紛嘲笑請假等同「跟全公司宣佈我絕經了」、「單獨提出某一性別，是另一種意義的歧視」、「姨媽假比較有用」、「讓老百姓失去了生存的藉口」。

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