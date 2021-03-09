噚晚美股個別發展，道指又創歷史新高，一度高見32,148點，收市升幅收窄至306點；但標指跟納指則分別跌2.4%及0.5%，納指越跌越深。雖然連登契媽對科技股後市仍樂觀，並認為目前調整係入市好機會，但債息高企令市場風險胃納大減，即使資金仍停留股市，亦調整配置由新經濟股轉移至傳統股份。

港股亦出現同樣現象，資金板塊輪動未停止，活躍於港股嘅北水則繼續減磅，錄得淨流出，睇返近日北水盤路，都係沽新經濟股，買入傳統股。但對於受惠債息回升嘅銀行股，古天后仍有戒心，要配置傳統股，寧願買入受惠國策支持基建項目嘅水泥股龍頭。

內地為響應政府呼籲農曆新年「就地過年」，估計今年內地建設項目會提前開工，計算顯示過去一個月，內地旅遊人次達5.08億人，按年下跌68.3%，由於眾多勞工選擇不返家鄉渡歲，意味建設工程或會提前重啟。事實上，內地農曆新年過後水泥需求強勁，預料今年農曆新年平均出貨率較去年同期高十個百分點。隨住去年下半年獲得融資的基建建設持續，預計水泥需求會有強勁復蘇，估計今年首季平均水泥出貨量按年上升約20%，支持水泥價格及企業盈利。

行業龍頭海螺水泥（914）公佈去年收入為176.24億元，按年增12.23%；截至去年12月底止年度業績快報，按中國會計準則，純利為35.13億元人民幣（下同），按年增4.58%，每股盈利為6.63元。中國水泥行業持正面看法，預期中國水泥需求增長將加速按年升10.1%，而近日煤價下降有助減輕成本壓力，而公司的淨現金水平，令公司唔會受到未來利息的潛在上升所影響。

2020年全國水泥產量為23.77億噸，同比增長1.6%，上半年受肺炎疫情影響，水泥平均價格同比下降2.6%，行業利潤總額同比下降3.6%，因此引發行業「殺估值」調整。以海螺水泥為例，現價市盈率只有7倍左右，處於歷低位區間。隨着今年第一季度水泥價格出現超預期上漲，並明顯高於去年同期疫情期間水平，水泥股估值實現修復。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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