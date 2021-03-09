新盤市況趨旺，恒地（012）發展的大角嘴利奧坊．曦岸今日加推50伙，折實價由602萬元起，落實本周六開賣其中12伙。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，旗下利奧坊．曦岸加推應市。今天上載價單6號，共涉50伙，包括14伙兩房戶及36伙1房戶，價單定價由647.3萬至1,060.8萬元，呎價23,838至28,830元，折實售價601.989萬至986.544萬元，折實呎價22,169至26,812元。

韓家輝續說，今天同日上載全新銷售安排，將推出12伙於本周六發售，當中包括6伙兩房戶及6伙1房戶，折實價601.989萬至946.647萬元，折實呎價22,169至26,096元。入場單位為2座6樓D室，實用面積257方呎，一房間隔，折實價601.989萬元，呎價23,424元。

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